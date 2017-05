Gears of War: Avatar-Autor Salerno schreibt das Filmdrehbuch

Universal Studios scheint die Verfilmung von Gears of War, anders als bei zahlreichen anderen ähnlichen Projekten, nicht auf die lange Bank schieben zu wollen. Nach dem Kauf der Filmrechte im Herbst 2016 hat Universal nun einen Drehbuchautor gefunden. Es handelt sich um einen bekannten Namen. Für die Story von Gears of War: The Movie wird Shane Salerno verantwortlich zeichnen. Das berichtet exklusiv das Branchenmagazin Deadline auf seiner Webseite. Salemo arbeitet zur Zeit außerdem an Avatar 2 bis 5. Zu seinen früheren Projekten zählen Aliens vs. Predator: Requiem, Ghost Rider und Shaft.

Produziert wird Gears of War: The Movie von Scott Stuber und Dylan Clark. Wer Regie führt, ist nach wie vor unbekannt. Ursprünglich war Len Wiseman (Total Recall, Underworld: Blood Wars) für diesen Posten vorgesehen, wurde aber schon vor Längerem abgerufen. Auch zum Cast gibt es noch keine Informationen. Was wir hingegen schon wissen: Gears of War: The Movie soll nicht direkt auf einem der Spiele basieren, sondern eine eigene Geschichte erzählen. Einen auch nur ungefähren Termin für den Kinostart von Gears of War: The Movie gibt es natürlich noch nicht.

Quelle: Deadline