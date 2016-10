Gears of War 4: Video-Grafikvergleich - PC vs Xbox One

01:54 Gears of War 4: Video-Grafikvergleich - PC vs Xbox One

16.10.2016 um 12:15 Uhr Gears of War 4 im Video-Grafikvergleich: Zum Vergleich stehen Xbox-One und PC-Version - so viel vorweg, beide Varianten schauen toll aus. Auf der PlayStation 4 erscheint Gears of War 4 wie die Vorgänger nicht. Aufgenommen haben wir auf einem Intel Core i7-980X mit 3,3 GHz, Nvidia GTX 980 und Windows 10. Gears of War 4 ist soeben erschienen.

