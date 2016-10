Gears of War 4: Doppel-EXP-Wochenende ist live

Gears-of-War-4-Spieler sollten den Rest des Wochenende in den Spielmodi Versus Social und Horde verbringen. Denn für diese beide Modi gibt es dieses Wochenende doppelte Erfahrungspunkte. Dies erklärten die Entwickler über Twitter.

Allerdings hatte diese Ankündigung auch gleich einige Kritik zur Folge. Denn die doppelten EXP betreffen nicht den Ranked-Modus. Gerade in diesem Modus möchten viele Spieler schnell weiter kommen, um zu zeigen, was sie im Spiel drauf haben. Diese Kritik hatte zur Folge, dass sich einige gleich über den den gesamten Multiplayer-Modus des Shooters ausließen. Denn für viele stellen die Bots eine nervige Zumutung dar und einige finden es alles andere als gut, dass man in einem Ranked-Match EXP verliert, wenn die Teammitglieder das Spiel frühzeitig verlassen und man sich dann einer Übermacht an Feinden gegenübersieht.

Wie seht ihr das? Was haltet ihr vom Multiplayer-Modus des Actionspiels Gears of War 4? Werdet ihr am Double-EXP-Wochenende mitmachen?

Quelle: Twitter