Gears of War 4: ​Crossplay-Test-Wochenende zwischen PC und Xbox One angekündigt

Ab Freitag muss das Actionspiel Gears of War 4 zeigen, was es im Crossplay zu leisten vermag. Denn die Entwickler kündigten ein Testwochenende an, an dem der Multiplayer-Part im Crossplay gespielt werden kann.

Dann dürfen Spieler auf der Xbox One gegen Spieler am PC antreten. Ab Freitag könnt ihr euch zum Testen in den öffentlichen Versus-Playlists nach Gegnern umsehen und direkt loslegen. Der Test hat einen tieferen Grund, denn je nachdem, wie er ankommt und welches Feedback die Entwickler erhalten, wird daran festgelegt, wie mit Crossplay in Zukunft umgegangen wird. Bisher wird Crossplay nur im Koop- und im Horde-Modus sowie bei privaten Versus-Matches unterstützt.

Wer sich am Test beteiligt, der darf sich über einen EXP-Bonus freuen. 1.500 EXP Bonus gibt es für den Sieg in einem Match und 750 EXP für eine Niederlage. Gespielt werden kann im Übrigen auch auf den neuen DLC-Maps Checkout und Drydoc und in den Spielmodi Team Deathmatch, Dodgeball und King of the Hill. Genaueres zu Startzeiten und mehr des Tests werden noch bekannt gegeben.

Quelle: Gamespot