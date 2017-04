Gears of War 4: Crossplay-Zwang auf PC gegen Spieler-Schwund

Die Entwickler von The Coalition haben im Januar eine Crossplay-Funktion in den Mehrspielermodus von Gears of War 4 eingebaut. Dadurch können Spieler sowohl der PC- als auch der Xbox One-Version nicht nur untereinander, sondern auch Plattform-übergreifend gegeneinander spielen. Als Folge sind viele PC-Spieler von Gears of War 4 zur Social-Playlist mit Crossplay umgestiegen, weil dort mehr Spieler aktiv sind - und so eine Partie schneller zustande kommt. Dadurch ist die Zahl der PC-Spieler bei Ranglisten-Modi, die nicht Plattform-übergreifend sind, sehr stark gesunken.

Um dem entgegen zu wirken, haben die Entwickler angekündigt, Crossplay in allen Mehrspieler-Modi von Gears of War 4 zu aktivieren. Damit wird Crossplay nicht mehr optional bleiben, sondern zu einem Pflicht-Modus - zumindest für PC-Spieler. Auf der Xbox One soll die Möglichkeit eingebaut werden, Crossplay zu deaktivieren, sollte man weiterhin lieber unter sich bleiben wollen, statt gegen PC-Spieler in die Schlacht zu stürzen. Den Entwicklern zufolge liegt das aber nicht daran, dass man Spieler auf Xbox One gegen (dank der Steuerung) schnellere PC-Spieler beschützen wolle - den Statistiken zufolge sind die Crossplay-Partien zwischen beiden Plattformen bisher ausgeglichen gewesen.

Als Folge der Änderung werden die Playlists für die PC-Version von Gears of War 4 umgestellt und einige gestrichen, um eine Integration möglichst aller PC-Spieler in die Crossplay-Listen zu beschleunigen. Deshalb sind vorerst nur noch folgende Playlists auf dem PC spielbar:

Social (Crossplay)

Core : TDM or KOTH (Rotates Weekly)

: TDM or KOTH (Rotates Weekly) Competitive :Competitive Warm Up (Crossplay); Escalation

Was haltet ihr von dieser Umstellung? Ist sie wirklich hilfreich, um die Spielerzahlen in Gears of War 4 anzukurbeln - oder streicht der neue Crossplay-Zwang zu viele Freiheiten aus der PC-Version? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!