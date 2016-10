Die physischen Kopien von Gears of War 4 werden einen obligatorischen Day-One-Patch benötigen, dessen Download-Größe nicht ohne ist. Spieler, die sich in das nächste Shooter-Abenteuer aus dem Hause Microsoft begeben wollen, müssen 11 Gigabyte Daten ziehen, bevor es losgehen kann. Per Twitter gab der Geschäftsführer des Entwicklers The Coalition diese Info an die Öffentlichkeit.



To clarify - if digital, no day one patch since all 54.6 gigs are downloaded. If physical disk then there will be 11 gig download. — Rod Fergusson (@GearsViking) 30. September 2016

Käufer der digitalen Version von Gears of War 4 auf Xbox One können währenddessen mit dem Pre-Load beginnen und benötigen kein zusätzliches Day-One-Update. Wie über den offiziellen Twitter-Kanal bekanntgegeben wurde, beträgt die Größe des Downloads auf der Microsoft-Konsole 54,6 Gigabyte. Der Vorab-Download für den PC ist auch schon am Abend des 29. September 2016 gestartet. Die Download-Größe für die PC-Version beträgt 73,33 Gigabyte. Es wird jedoch dringend empfohlen sich zunächst das neueste Windows 10-Update zu ziehen, bevor man mit dem Pre-Load beginnt. Alle Infos dazu finden sich auf der offiziellen Webseite von Gears of War.



Good news! #GearsofWar4 pre-load for XB1 digital pre-orders begins later today at 5pm PDT (12am UTC). Expected download size will be 54.6GB. — Gears of War (@GearsofWar) 27. September 2016

Die Ultimate Edition von Gears of War 4 erscheint am Freitag, den 7. Oktober 2016. Gears of War 4 erscheint dann offiziell am 11. Oktober 2016 für PC und Xbox One und ist nach Forza Horizon 3 der zweite Play Anywhere-Titel, der sowohl auf einem Windows 10-PC als auch auf der Xbox One gespielt werden kann. Das neueste Gears of War erscheint in Deutschland ungeschnitten und hat eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Gears of War 4 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.