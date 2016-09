Gears of War 4: ​Splitscreen-Modus bestätigt - auch für PC-Version

Gears of War 4 erscheint Mitte Oktober zeitgleich für Xbox One und PC. Der Third-Person-Shooter wird, wie jetzt von Entwickler The Coalition bekannt gegeben wurde, einen Splitscreen-Modus bieten. Und zwar auf beiden Plattformen, nicht nur auf Konsole! Das bedeutet, ihr könnt (unter anderem) die Kampagne von Gears of War 4 auch zusammen mit einem Freund oder Bekannten auf der heimischen Couch durchspielen. Trotz der drei vorhandenen Charaktere wird es aber lediglich einen 2-Player-Koop geben, lokal dementsprechend keinen dreigeteilten Bildschirm.

Insbesondere was die PC-Version von Gears of War 4 angeht, konnte das keinesfalls erwartet werden und stellt somit eine faustdicke Überraschung dar. Kaum ein aktueller PC-Titel verfügt heutzutage noch über einen Splitscreen-Modus. Selbst auf Konsolen ist dieses Feature vom Aussterben bedroht. Das Multiplayer-Geschehen verlagert sich mehr und mehr ins Internet. Gears of War 4 stellt eine löbliche Ausnahme dar. Online-Modi wird der Third-Person-Shooter aber natürlich ebenfalls bieten. Dank Microsofts PlayAnywhere dürfen auch PC- und Xbox-User mit- beziehungsweise gegeneinander antreten.

Quelle: PCGamer