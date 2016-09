Gears of War 4: Pre-Load für Xbox One gestartet - PC später

Käufer der digitalen Version von Gears of War 4 dürfen mit dem Pre-Load auf Xbox One beginnen. Die Download-Größe für die Version auf der Microsoft-Konsole beträgt stattliche 54,6GB. Wie der Hersteller über den offiziellen Twitter-Account verlauten lässt, soll der Vorab-Download für PC zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Nach Forza Horizon 3 ist Gears of War 4 der zweite Play Anywhere-Titel, der sowohl auf einem Windows 10-PC als auch auf Xbox One gespielt werden darf.

Die Ultimate Edition zu Gears of War erscheint am Freitag, den 7. Oktober. Vorher könnte also der Pre-Load der PC-Version starten. Gears of War 4 erscheint offiziell am 11. Oktober für Xbox One und PC. Details zum Vorab-Download der PC-Fassung erhaltet ihr via Twitter. Weitere Infos, Videos und Screenshots zum vierten Ableger der Serie findet ihr zusammengefasst auch auf unserer Themenseite zu Gears of War 4. Freut ihr euch bereits auf Teil 4? Hinterlasst uns doch einen Kommentar unterhalb dieser Meldung im Kommentarbereich.