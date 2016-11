Gears of War 4: Nvidia verlost Gratis-Keys unter GeForce-Experience-Nutzern

Nvidia belohnt die Anwender der GeForce Experience 3.0 regelmäßig mit Preisen und Gewinnspielen. Derzeit winken Gratis-Keys für den Third-Person-Shooter Gears of War 4. Wie der Grafikkartenhersteller auf seiner Webseite mitteilt, genügt ein Login in der GeForce Experience, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Allerdings solltet ihr beachten, dass die die aktuelle Version (3.0) auf eurem PC installiert habt. Die glücklichen Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Wie viele Keys Nvidia für Gears of War 4 verlost, teilt das Unternehmen nicht mit.

Bereits vor wenigen Wochen verloste Nvidia Codes für Dead by Daylight im Wert von über 200.000 US-Dollar sowie Keys für Shadow Warrior 2 im Wert von 50.000 Dollar. Zum Download der GeForce Experience gelangt ihr über diesen Link. Gears of War 4 ist seit dem 11. Oktober für Windows-10-PCs und Xbox One im Handel erhältlich. Serienveteranen dürften sich bei Gears of War 4 schnell zurechtfinden. Der Third-Person-Shooter bietet das aus den Vorgängern gewohnte Deckungs-Shooter-Gameplay in der Third-Person-Perspektive. Die Kampagne unterhält für circa zehn Stunden. Auch gemeinsam im Team mit einem Freund oder Bekannten dürft ihr euch der neuen Bedrohung entgegenstellen. Mehrspieler-Modi runden Gears of War 4 ab. Für Unterhaltung sorgen Varianten wie der Versus- und Horde-Modus. In Letzterem versucht ihr zusammen mit einem Team, 50 Gegnerwellen zu überstehen.

Quelle: Nvidia