Gears of War 4: Grafikvergleich zwischen PC und Xbox One im Video

Das Entwicklerteam The Coalition und Publisher Microsoft haben heute mit Gears of War 4 einen weiteren Ableger der beliebten Shooter-Reihe exklusiv für PC und Xbox One veröffentlicht. Wir haben für euch die einzelnen Versionen unter die Lupe genommen und die grafischen Unterschiede in zwei verschiedenen Videos festgehalten. Zunächst werfen wir einen Blick auf die Differenzen zwischen den minimalen und maximalen Einstellungen der PC-Version von Gears of War 4. Für die Aufzeichnung des Bildmaterials wurde ein PC mit Intel Core i7-980X, 3,3 GHz, 18 GB RAM, Nvidia GTX 980 und Windows 10 verwendet. Die Ultra-Einstellungen bieten deutlich schärfere Texturen sowie schönere Partikel- und Beleuchtungs-Effekte.



Darüber hinaus haben wir die PC-Version mit der Konsolen-Fassung für Xbox One verglichen. Auch hier wurde der oben genannte PC für die Aufzeichnung des Gameplays in Ultra-Einstellungen verwendet. Das entsprechende Grafikvergleich-Video findet ihr unterhalb dieser Meldung. Im Test von PC Games hat Gears of War 4 von unseren Redakteuren Andreas Szedlak und Peter Bathge eine Gesamtwertung von 81 Prozent erhalten. Der Shooter soll besonders durch seine Inszenierung und die fantastische Grafik überzeugen. Negativ aufgefallen sind die etwas kurze Kampagne sowie die kaum vorhandenen Neuerungen. Weitere Meldungen zu Gears of War 4 findet Ihr auf unserer Themenseite.