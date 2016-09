Gears of War 4: Third-Person-Shooter hat Gold-Status erreicht

Am 11. Oktober 2016 wird mit Gears of War 4 ein weiterer Ableger der beliebten Exklusiv-Reihe von Microsoft für Xbox One und PC erscheinen. Das Entwicklerteam von The Coalition sowie Publisher Microsoft haben heute bekannt gegeben, dass der Third-Person-Shooter den Gold-Status erreicht hat und somit fertiggestellt ist. Damit wird Gears of War 4 auch planmäßig im Oktober im Handel erscheinen. Passend zur Bekanntgabe hat Microsoft heute den offiziellen Launch-Trailer zum Spiel veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser Meldung in voller Länge ansehen könnt.

Die Geschichte von Gears of War 4 spielt etwa 25 Jahre nach den Ereignissen von Sera. JD Fenix, der Sohn des COG-Kriegshelden (Coalition of Ordered Governments) Marcus Fenix, stellt sich gemeinsam mit seinen Kameraden Kait und Del einer mysteriösen Bedrohung gegenüber. Darüber hinaus kämpft die neu gegründete COG gegen die Fraktion der Outsider um Energie und Rohstoffe. Neben einer Einzelspieler-Kampagne wird es zudem einen großen Multiplayer-Teil mit verschiedenen Spielmodi geben. Vor rund zwei Wochen hat die USK dem Third-Person-Shooter eine ungeschnittene Freigabe ab 18 erteilt. Weitere Meldungen und Videos zu Gears of War 4 findet Ihr auf unserer Themenseite.