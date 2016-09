Gears of War 4: Der komplette Kampagnen-Prolog im Video

Microsoft hat ein etwa 20 Minuten langes Gameplay-Video zu Gears of War veröffentlicht. Rod Fergusson und Matt Searcy von E dient nicht nur als Einführung in die Story, sondern auch als eine Art Tutorial. Serienveteranen dürften sich aber schnell zurecht finden. Gears of War 4 bietet selbstverständlich wieder das gewohnte Deckungs-Shooter-Gameplay aus der Third-Person-Perspektive.

Insgesamt soll die Kampagne von Gears of War 4 Unterhaltung für etwa zehn Stunden bieten. Auch gemeinsam im Team mit einem Freund oder Bekannten dürft ihr euch der neuen Bedrohung entgegen stellen. Daneben wird es natürlich auch wieder zahlreiche Multiplayer-Modi geben. Gears of War 4 wird ab dem 11. Oktober für PC und Xbox One erhältlich sein - uncut und ab 18 Jahren. Es handelt sich um einen Play-Anywhere-Titel. Besitzer beider Plattformen müssen sich also nur ein Exemplar des Spiels zulegen. Viele weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Gears of War 4.