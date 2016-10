Gears of War 4: Diese Belohnungen erhalten Spieler der Vorgänger

In wenigen Stunden erscheint mit Gears of War 4 der nächste Ableger der beliebten Exklusiv-Reihe von Microsoft für Xbox One und den PC. Wenn ihr zu den Veteranen von Gears of War gehört und in der Vergangenheit bereits einen Ableger des Shooters gespielt habt, erhaltet ihr vom Entwicklerteam The Coalition zum Start des vierten Teils eine besondere Belohnung. Einzige Voraussetzung ist ein aktiver Xbox Live Gold-Account oder ein Silber-Account, der in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal eingeloggt war. Bei der Belohnung handelt es sich um ein Emblem sowie einen "Operations Pack".

Die Belohnungen für Gears of War-Veteranen. Quelle: The Coalition / Microsoft Das exklusive Emblem trägt den Namen "First Wave" und zeigt die Silhouette eines alten COG-Soldaten mit einer Fahne in der Hand. Das Zeichen bringt nur optische Vorteile und kann für euer Multiplayer-Profil verwendet werden. Das zusätzliche "Operations Pack" bietet deutlich mehr Vorteile. Neben einem Ausrüstungsgegenstand erhaltet ihr vier weitere Karten, die euch weitere Erfahrungspunkte einbringen können oder euch Gegenstände im Horde-Modus verschaffen. Der "Operations Pack" wird als Xbox Live-Nachricht am Ende dieser Woche bei euch eintreffen. Das Emblem wird automatisch beim Start des Spiels freigeschaltet. Weitere Meldungen zu Gears of War 4 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GamesRadar