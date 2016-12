Gears of War 2: ​USK erteilt Freigabe - PC-Release geplant?

Gears of War 2 wurde am 7. November 2008 für Xbox 360 veröffentlicht und landete in Deutschland - wie auch der Vorgänger Gears of War - recht schnell auf dem Index. Das als jugendgefährdend eingestufte Spiel durfte somit nicht öffentlich beworben und auch nicht an Minderjährige verkauft werden. Nun, mehr als acht Jahre nach dem Release des Action-Titels, hat die USK Gears of War 2 mit einer Alterseinstufung ab 18 Jahren versehen.

Durch diesen Umstand könnte Gears of War 2 hierzulande auch als digitale Version oder gar als HD-Remaster für den PC und die Xbopx One erscheinen. Konkrete Pläne dazu gibt es aktuell zwar noch nicht, aber die Chancen stehen gut. Auch Gears of War wurde in diesem Jahr vom Index genommen und kurz darauf als ungeschnittene Remastered-Version unter dem Namen Gears of War: Ultimate Edition für den PC und die Xbox One veröffentlicht.

Wenn ihr euch fragt, welche weiteren Titel 2016 vom Index geflogen sind und nun hierzulande uncut genossen werden dürfen, so klärt euch unser entsprechender Artikel darüber auf. Ob ihr nun, mehr als acht Jahre nach dem offiziellen Release, immer noch an Gears of War 2 interessiert seid und euch den Action-Kracher auch auf dem PC zulegen würdet, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen! Mehr interessantes zu Gears of War 2 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.