Gearbox: Partnerschaft mit Key-Reseller G2A aufgelöst

Die Kritik an der Partnerschaft zwischen Spiele-Entwickler Gearbox und Key-Reseller G2A ist beendet. Beide Unternehmen wollten gemeinsam eine Collector's Edition zum Shooter Bulletstorm Full Clip Edition veröffentlichen.

Dies führte allerdings zu Kritik, vor allen von Youtuber, welche die Geschäftspraktiken des Key-Resellers alles andere als gutheißen. Das Bezahlsystem des Unternehmens beispielsweise soll Kreditkartenbetrug Tür und Tor öffnen und wer sich schützen will, muss eine kostenpflichtige Lösung in Anspruch nehmen. Außerdem ist nicht ersichtlich, woher die Spiele-Keys stammen, die G2A verkauft. Daher drohten Youtuber an, nicht mehr über Gearbox-Spiele zu berichten, wenn die Partnerschaft aufrecht erhalten wird. Auch von den Spielern hagelte es Kritik.

Dies führte dazu, dass Gearbox harte Auflagen an G2A stellte, darunter, dass die Sicherheitslösung für die Bezahlungen kostenlos angeboten werden sollen und, dass das Bezahlsystem überarbeitet wird. Doch G2A reagierte nicht auf diese Forderungen, weswegen Gearbox die Partnerschaft jetzt beendete.

Gearbox erklärt, dass das Unternehmen keinen Marktplatz unterstützen will, der sich nicht öffentlich zur Sicherheit der Kunden bekennt und der nicht deutlich kennzeichnen will, woher die Keys stammen, die man verkauft. Daher wurde die Kooperation nun beendet.

