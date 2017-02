GameStop: Angeblich kein Druck auf die Mitarbeiter - internes Memo geleakt

GameStops "Circle of Life"-Programm drängt Mitarbeiter keineswegs zu fragwürdigen Verkaufsmethoden - das zumindest behauptet Tony Bartel, Chief Operating Officer des Unternehmens. Jason Schreier von Kotaku wurde ein internes Memo an GameStop-Mitarbeiter zugespielt, in dem sich Bartel zu einem ebenfalls von Kotaku veröffentlichten Report (wir berichteten) äußert. Falls euch "Circle of Life" nichts sagt, hier die Kurzfassung: GameStop-Filialen wird vorgeschrieben, in welchem Verhältnis zueinander Gebrauchtspiele, neue Spiele oder auch Vorbestellungen an die Kunden gebracht werden müssen. Das führt angeblich dazu, dass GameStop-Mitarbeiter gelegentlich beispielsweise keine neuen Spiele herausrücken, wenn sie zur Erfüllung der Vorgabe gerade den Verkauf von Gebrauchtspielen ankurbeln müssen.

"Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein", schreibt Bartel in seinem Memo und führt fort: "Wie wir alle wissen, ist es bei GameStop unser oberstes Ziel, unseren Kunden die beste Beratung und den besten Preis zu verschaffen". So manche Verkäufer der Kette sehen das offenbar anders. Bereits im Zuge des ersten Kotaku-Berichts kursierte beispielsweise dieser Reddit-Beitrag eines GameStop-Angestellten - das Posting legt sehr wohl nahe, dass Mitarbeiter ihre Verkaufsgespräche anders führen als sie es ohne "Circle of Life" tun würden.

Jason Schreier berichtet außerdem, von diversen GameStop-Angestellten mit Schauergeschichten kontaktiert worden zu sein. Viele bestätigen Schreier zufolge den erhöhten Druck durch das Programm, einige sollen wegen "Circle of Life" sogar ihre Jobs verloren haben. Fairerweise ebenfalls zu erwähnen: Viele Verkäufer weigern sich nach eigener Aussage, unlautere Verkaufspraktiken anzuwenden. Einige GameStop-Mitarbeiter bezeichneten die im ersten Kotaku-Bericht aufgezeigten Methoden auch als Extremfälle. Ein GameStop-Manager wird dann aber wie folgt zitiert: "Alle GameStop-Mitarbeiter haben die Nase voll von diesem 'Circle of Life' - und die Nase voll davon, dass die Leitung droht, unsere berufliche Zukunft daran zu knüpfen".

Wie stark die Auswirkungen von "Circle of Life" letztlich sind, ist von außen kaum sicher zu beurteilen. So oder so bleibt beim Lesen des Memos von Tony Bartel aber definitiv ein seltsamer Beigeschmack. Das im Report geschilderte Verhalten von Mitarbeitern sei enttäuschend, so Bartel. Dass es jedoch möglicherweise (zumindest ganz, ganz eventuell?) einen Zusammenhang zwischen den Vorgaben der Firmenführung und diesem so enttäuschenden Verhalten geben könnte - dazu steht im Schreiben kein Wort. Dabei liegt es bei den - von Bartel auch nicht abgestrittenen - Vorgaben doch vermeintlich auf der Hand, dass der Verkauf zum Beispiel von Gebrauchtspielen künstlich in den Vordergrund gerückt wird. Ein Vorwurf, der gegenüber GameStop ohnehin seit Jahren erhoben wird.

Quelle: Kotaku