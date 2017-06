GameStop: Wurden Kunden Kreditkarteninformationen geklaut?

Wie GameStop mitteilt, besteht die Gefahr, dass Kunden, welche auf der Webseite des Händlers zwischen dem 10. August 2016 und dem 9. Februar 2017 eingekauft haben, Opfer eines Datenlecks geworden sind. Namen, Adressen und Kreditkarteninformationen könnten in falsche Hände geraten sein, wie Kotaku berichtet. Das Leck ist seit April bekannt und wurde diese Woche in einer Mail an die Kunden bestätigt. Darin heißt es:

"GameStop hat ein potenzielles Sicherheitsproblem festgestellt, welches sich auf Transaktionen auf der GameStop-Webseite innerhalb eines spezifischen Zeitraumes bezieht. GameStop hat bereits Informations-eMails an die Kunden geschickt, die in diesem Zeitraum etwas gekauft haben und ihnen Informationen zukommen lassen, welche Schritte sie nun einleiten können."

Jeder GameStop-Kunde sollte sicherheitshalber seine Kreditkartenumsätze untersuchen und auf Auffälligkeiten hin prüfen.

Quelle: Kotaku