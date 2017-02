GameStop: Verkaufs-Vorgaben bringen Mitarbeiter zum Lügen

Ein neues, internes Programm der amerikanischen Handelskette GameStop sorgt dafür, dass Verkäufer in speziellen Situationen den Verkauf von neuwertigen Spielen aktiv verhindern - selbst wenn das Produkt auf Lager ist. Das Programm mit dem Namen "Circle of Life" gibt jedem GameStop-Store Richtlinien dazu, in welchem Verhältnis zueinander Gebrauchtspiele, neue Spiele oder auch Vorbestellungen an die Kunden gebracht werden müssen.

Ein Beispiel: Liegt die Quote für den Verkauf von gebrauchten Spielen bei 30 Prozent, wird bei einem Gesamtumsatz von 1.000 US-Dollar erwartet, dass Gebraucht-Spiele im Wert von mindestens 300 US-Dollar verkauft wurden. Wenn nun ein Kunde ein neues Exemplar eines Spiels kaufen möchte, nicht vorbestellt hat, keine "Reward Card" zum Kauf erwirbt, kein anderes gebrauchtes Spiel mitnimmt oder für den Kauf eigene Titel eintauscht, wirkt sich das negativ auf die Quote der Filiale aus. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass GameStop-Mitarbeiter zum Beispiel behaupten, keine neuen Exemplare von Spielen mehr auf Lager zu haben. Stattdessen werden gebrauchte Spiele angeboten. Das Problem vor allem für die Mitarbeiter: Erscheinen viele gefragt neue Spiele, wirkt sich das automatisch negativ auf die Quote aus - schließlich verkaufen sich dann aus nachvollziehbaren Gründen mehr Neu- als Gebrauchtspiele.

Dem Bericht von Kotaku zufolge berichten einige GameStop-Verkäufer, dass im Rahmen von "Circle of Life" nicht nur Filialen sondern auch einzelne Mitarbeiter kontrolliert werden. Angeblich kam es in diesem Zusammenhang bereits zu ersten Kündigungs-Drohungen, wenn Angestellte sich nicht an die Richtlinien des neuen Programms hielten. Im Reddit-Forum zum Thema GameStop gibt es sogar bereits erste Anleitungen, wie Mitarbeiter am besten ihren Soll erfüllen, damit sie nicht ihren Job verlieren. Auf Anfrage von Kotaku hat sich GameStop nicht direkt zum "Circle of Life"-Programm geäußert. Detailliertere Einblicke in das Thema findet Ihr im Artikel von Kotaku. Ob "Circe of Life" auch deutschen GameStop-Filialen auferlegt wird, geht nicht aus dem Bericht hervor.

Quelle: Kotaku