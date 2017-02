Wie wir bereits vor einigen Tagen berichteten, soll es bei der US-amerikanischen Videogames-Einzelhandelskette GameStop ein neues, internes Programm geben, das auf den Namen "Circle of Life" getauft wurde. Dieses soll dafür sorgen, dass GameStop-Angestellte in bestimmten Situationen des Verkaufs ihre Kunden mitunter belügen müssen. Mehr Details zu den Vorwürfen gegenüber GameStop lest ihr in unserem entsprechenden Artikel GameStop: Verkaufsvorgaben bringen Mitarbeiter zum Lügen. Ein internes Memo ist kurz daraufhin auch an die Öffentlichkeit geleakt. Diesem zu entnehmen ist die Meinung des Chief Operating Officer von Gamestop, Tony Bartel. Dieser denkt laut dem Schreiben, dass das "Circle of Life"-Programm die Mitarbeiter keinesfalls zu fragwürdigen Verkaufsmethoden dränge (wir berichteten).

Nun berichtet Kotaku weiter in diesem Fall und Autor Jason Schreier schreibt, dass er seit dem Beginn der Berichterstattung über den "Circle of Life", am vergangenen Mittwoch, mit über 100 aktuellen und ehemaligen GameStop-Mitarbeitern geredet habe und sich deren Gedanken und Geschichten angehört hat. Wir berichtet wird, wollten einige davon darauf hinweisen, dass sie niemals Kunden beabsichtigt täuschen würden. Andere gaben zu, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlten, genau das zu tun. Einige versuchten GameStop zu verteidigen, aber fast alle sagten, dass das "Circle of Life"-Programm ihre Jobs miserabler mache.

"Keiner von uns mag es, das zu tun, aber wir haben Angst um unsere Stellen", zitiert Kotaku einen aktuellen Assistant Manager der Handelskette. Ein anderer aktueller Mitarbeiter in der gleichen Position wird folgendermaßen zitiert: "Ich bin ein Assistant Manager in einem GameStop im mittleren Westen und lassen Sie es mich Ihnen sagen, wir werden vom höheren Management dazu angehalten, unsere Kunden zu täuschen." Alle Zitate und Meinungen könnt ihr euch gerne bei Kotaku durchlesen - folgt dazu einfach unserem Link. Mehr Interessantes rund um GameStop findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.