Letzte Woche sorgte ein Bericht über die Einzelhandelskette GameStop für jede Menge Aufregung im Internet. Demnach werden Angestellte in den Vereinigten Staaten in speziellen Fällen quasi dazu aufgefordert, ihre Kunden zu belügen, um spezielle Verkaufs-Vorgaben einzuhalten. Weitere Details dazu findet ihr in unserer ausführlichen Meldung vom vergangenen Donnerstag. Ob das Programm auch in Deutschland zum Einsatz kommt, war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht klar. Nachdem mehrere deutsche Internetseiten über den Fall berichteten, meldeten sich einige Verkäufer aus Deutschland und Österreich bei GameStar zu Wort.

Die Angestellten von GameStop gaben demnach an, dass auch hierzulande der Kauf und Weiterverkauf von gebrauchten Spielen Kern des Geschäftsmodells ist. Eine strenge Punktebewertung soll es auch in Deutschland geben, allerdings ist diese offenbar noch nicht so verbreitet wie in den USA. Laut einem Mitarbeiter wird das System "nach und nach in allen deutschen Filialen eingeführt". Aber auch ohne dieses System sollen die Angestellten unter ständigem Druck stehen. So erhalten Filial- und Gebietsleiter für das Erreichen von Zielen unterschiedliche Bonuszahlungen sowie einen besseren Platz auf einer Rangliste. Demnach existiere ein ständiger, interner Kampf zwischen den Filialen. Auch wenn die Boni nicht an die Mitarbeiter ausgeteilt werden, bekommen sie den Leistungsdruck von den Vorgesetzten deutlich zu spüren.

Ein Angestellter beispielsweise berichtet, dass er dazu gedrängt wurde, eine Versicherung für Spiele - ohne Nachfrage - auf den Preis des Spiels aufzuschlagen und gegenüber dem Kunden zu behaupten, dass sich der Preis kurzfristig verändert hätte. Dem Bericht zufolge sollen neue Exemplare von Spielen in manchen Filialen auch schon im Lagerraum verschwunden sein, wenn beispielsweise durch einen Sale die Neuware günstiger wurde, damit Kunden nur noch auf die teurere, gebrauchte Version zurückgreifen können.

Aber auch der GameStar-Bericht zitiert Verkäufer, denen zufolge längst nicht in allen Filialen derartige Methoden zum Einsatz kommen. Weitere Meldungen zum Thema GameStop findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GameStar