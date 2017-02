Xbox Games with Gold: Die "Gratis"-Spiele im März 2017

26.02.2017 um 14:15 Uhr In diesem Video werden die Xbox Games with Gold für März vorgestellt. Auch im kommenden Monat verteilt Microsoft wieder jeweils zwei Titel für Xbox 360 und Xbox One an seine Gold-Abonnenten. Im einzelnen sind das: Layers of Fear, Evolve, Borderlands 2 und Heavy Weapon

