Games with Gold: Watch Dogs und Dragon Age: Origins im Juni kostenlos

Wer sich schon fragt, welche kostenlosen Spiele der Monat Juni für Gold-Mitglieder des Xbox-Live-Dienstes bereit hält, der bekommt jetzt seine Antwort:

Zu den Titeln gehören zum einen das Open-World-Actionspiel Watch Dogs für die Xbox One. Dieses ist vom 16. Juni bis zum 15. Juli verfügbar und entführt euch ins Chicago der nahen Zukunft. Ebenfalls für die Xbox One erscheint das Multiplayer-Actionspiel Speedrunners. Dieses ist vom 1. bis 30. Juni erhältlich.

Für die Xbox 360 - aber durch die Abwärtskompatibilität auch für die Xbox One - erscheinen außerdem noch das Rollenspiel Dragon Age: Origins, welches euch in die Fantasywelt Thedas einführt - erhältlich ist es vom 16. bis 30. Juni - sowie Assassin's Creed 3, in dem ihr als Connor in der Zeit der amerikanischen Revolution sogar auf historische Persönlichkeiten wie George Washinton trefft. Das Spiel könnt ihr euch vom 1. bis 15. Juni herunterladen.

Für das kürzlich veröffentlichte Remake von Phantom Dust erscheint außerdem für Gold-Mitglieder ein kostenloser Bonus-DLC. Die neuen Gratisspiele werden euch anhand eines Videos vorgestellt.

