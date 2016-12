Xbox Gold: Diese Gratis-Spiele erwarten euch im Januar 2017

Nicht mehr lange, dann endet das Jahr 2016 und der Januar 2017 beginnt. Wer eine Xbox-Live-Goldmitgliedschaft besitzt, er möchte vermutlich wissen, welche Gratis-Spiele ihn im kommenden Monat erwarten.

Dies hat Microsoft nun bekannt gegeben. Spieler, die eine Xbox One ihr Eigen nennen, freuen sich über das Tower-Defense-Spiel mit Action-RPG-Elementen World of Van Helsing: Deathtrap. Zudem dürft ihr euch in die Abenteuer der Killer Instinct Season 2 Ultra Edition stürzen.

Wer dagegen eine Xbox 360 besitzt, der kann sich im Januar den Adventure-Jump-n-Run-Mix The Cave sowie das fantastische Jump 'n Run Rayman Origins kostenlos herunterladen.

Während euch das Gratis-Spiel World of Van Helsing: Deathtrap für Xbox One den gesamten Januar zur Verfügung steht, dürft ihr euch Killer Instinct Season 2 vom 16. Januar bis zum 15. Februar holen. The Cave für die Xbox 360 ladet zwischen dem 1. und 15. Januar und Rayman Origins vom 16. bis 31. Januar kostenlos herunter.

Natürlich müsst ihr eine aktive Xbox-Live-Goldmitgliedschaft besitzen, um von Gratisspielen profitieren zu können.