Games with Gold im Februar 2017: Monkey Island 2 ist als Gratisspiel mit dabei

Im Februar stellt Microsoft den Gold-Mitgliedern des Xbox-Live-Dienstes wieder einige Gratisspiele zur Verfügung. Welche das sind, steht jetzt fest.

Wie immer handelt es sich um zwei Spiele für Xbox One und zwei für Xbox 360. Besitzer einer Xbox One freuen sich auf Lovers in a Dangerous Spacetime sowie Project Cars Digital Edition. Project Cars wird vom 16. Februar bis zum 15. März angeboten, Lovers in a Dangerous Spacetime den ganzen Februar über.

Wer auf einer Xbox 360 spielt, der kann sich schonmal auf die lustigen Abenteuers des Kult-Adventures The Secret of Monkey Island 2 in der Special Edition freuen. Das Lucasarts-Adventure steht von Anfang Februar bis zum 15. Februar zur Verfügung. Vom 16. Februar bis zum 28. Februar könnt ihr euch dann das Actionspiel Star Wars: The Force Unleashed herunterladen. Ein Trailer stimmt euch schon jetzt auf die neuen Gratisspiele ein.

Quelle: Major Nelson