Games with Gold: Zwei Spiele ab heute kostenlos erhältlich

Microsoft gibt zwei neue Spiele aus dem Februar-Angebot des Games with Gold-Programms zum Download bereit. Wie Ende Januar angekündigt, lassen sich ab heute das Rennspiel Project Cars für Xbox One und das Action-Adventure Star Wars: The Force Unleashed für Xbox 360 herunterladen. Durch die Abwärtskompatibilität der Xbox One zockt ihr den Xbox-360-Klassiker auch auf der aktuellen Spielekonsole von Microsoft.

Interessierte sollten mit dem Download der Gratis-Spiele nicht lange zögern, denn der Zeitraum ist beschränkt. Während sich Project Cars bis zum 15. März kostenlos auf Xbox One herunterladen lässt, steht Star Wars: The Force Unleashed nur bis zum 28. Februar als kostenloser Download bereit.

Um die Downloads von Project Cars (sowie 16 kostenlosen DLCs) und Star Wars: The Force Unleashed zu starten, meldet ihr euch wahlweise auf der Xbox-Webseite an oder wechselt auf eurer Konsole in den Xbox Games Store. In unseren Tests zu Project Cars und Star Wars: The Force Unleashed erfahrt ihr, dass sich ein Blick auf die beiden Spiele durchaus lohnt. Übrigens: Für das Rennspiel Project Cars befindet sich bereits ein Nachfolger in Entwicklung. Project Cars 2 soll Ende des Jahres auf den Markt kommen. Eine Übersicht mit allen kostenlosen Spielen für Goldmitglieder auf Xbox Live im Februar 2017 findet ihr unter diesem Link.