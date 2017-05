Games with Gold: ​Zwei neue Spiele ab heute kostenlos zum Download

Microsoft gibt neue Gratis-Spiele für Gold-Mitglieder von Xbox Live als Download frei. Ab heute lassen sich Lara Croft and the Temple of Osiris für Xbox One und LEGO Star Wars: The Complete Saga für Xbox 360 ohne Aufpreis herunterladen und spielen. Letzteres kann durch die Abwärtskompatibilität der Xbox One auch auf der aktuellen Microsoft-Konsole gespielt werden. Während sich Lara Croft and the Temple of Osiris bis zum 15. Juni gratis herunterladen lässt, steht der kostenlose Download von LEGO Star Wars: Die komplette Saga bis zum 31. Mai bereit. Die Spiele bezieht ihr wahlweise über die Xbox-Webseite oder direkt über eure Konsole.

Mitglieder von Xbox Live Gold (circa 60 Euro im Jahr) greifen in diesem Monat außerdem bei Giana Sisters: Twisted Dreams Director's Cut für Xbox One zu. Star Wars: The Force Unleashed 2 war hingegen nur bis gestern kostenlos erhältlich. Eine Übersicht über alle Spiele, die sich im Mai im Rahmen der Mitgliedschaft herunterladen lassen, erhaltet ihr nach nur einem Klick auf das folgende Video.

Der Clip stellt Ausschnitte aus den einzelnen Spielen des Games with Gold-Programms für Mai 2017 vor. Welche Spiele im Juni erhältlich sind, steht bislang nicht fest. In der Regel gibt Microsoft die jeweils neue Spiele-Liste gegen Ende des aktuellen Monats bekannt. Viele weitere News, Videos und Hintergründe findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zu Games with Gold auf Xbox One und Xbox 360.