Xbox Gold: Das sind die Gratis-Spiele im Monat November

Microsoft hat die Gold-Spiele für November bekannt gegeben. Abonnenten des kostenpflichtigen Onlinedienstes können sich demnach über Super Dungeon Bros. (1. bis 30. November) und Murdered: Soul Suspect (16. November bis 15. Dezember) für die Xbox One sowie über Monkey Island - Special Edition (1. bis 15. November) und Far Cry 3: Blood Dragon (16. bis 30. November) für die alternde Xbox 360 freuen. Dank Abwärtskompatibilität sind die beiden letztgenannten Gold-Titel allerdings auch auf der Xbox One spielbar.

Ende Oktober verschwinden Super Mega Baseball: Extra Innings (Xbox One) und I Am Alive (Xbox 360) aus dem Gold-Programm, können ab dann also nicht mehr kostenlos heruntergeladen werden. The Escapists (Xbox One) wird hingegen noch bis zum 15. November verfügbar sein. Der Service Xbox Games with Gold wurde von Microsoft vor knapp drei Jahren gestartet. Das Abo kostet im Monat knapp 7 Euro. Für ein Vierteljahr werden etwa 20 Euro, für ein ganzes Jahr 60 Euro. Konkurrent Sony bietet für mit Playstation Plus Ähnliches an.