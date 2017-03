Microsoft setzt Games with Gold fort, das erklärt Mike Ybarra, Corporate Vice President für Xbox bei Microsoft. Die Aussage folgt auf die Frage vieler Fans, ob das populäre Programm auch nach der jüngsten Ankündigung des Xbox Game Passes bestehen bliebe. "Games with Gold wird fortgesetzt. Der Xbox Games Pass stellt keinen Ersatz für den Service dar. Es wird auch weiterhin großartige Spiele und Vorteile für Goldmitglieder geben", schreibt der Microsoft-Manager auf Twitter.

Im Rahmen des Games with Gold-Programms erhalten Mitglieder von Xbox Live Gold (rund 50 Euro pro Jahr) monatlich jeweils zwei Spiele für Xbox One und Xbox 360, die sie im Rahmen ihrer Mitgliedschaft ohne Aufpreis herunterladen und spielen können. Die Games with Gold im März 2017 umfassen Layers of Fear, Evolve, Borderlands 2 und Heavy Weapon.

Mit dem jüngst vorgestellten Xbox Game Pass erhalten Besitzer einer Xbox One unbegrenzten Zugriff auf über 100 ausgewählte Xbox-Spiele. Die Spiele-Flatrate soll im Frühjahr zum Preis von 9,99 Euro pro Monat starten. Anders als bei Sonys PlayStation Now handelt es sich hierbei nicht um einen Streaming-Service. Die erhältlichen Titel können vollständig auf die Konsole heruntergeladen werden. Mit der Vorstellung hat Microsoft bereits die ersten Spiele für den Xbox Game Pass bekannt gegeben. Dazu gehören unter anderem Halo 5: Guardians, PayDay 2, NBA 2K16 und Lego Batman. Zusätzlich werden auch zur Xbox One abwärtskompatible Xbox 360-Titel in das Angebot aufgenommen.

Games with Gold continues. Xbox Game Pass is not a replacement for that. Great games and benefits with Gold continue. #Xbox — Mike Ybarra (@XboxQwik) February 28, 2017