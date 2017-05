01:48

Game of Thrones: ​Trailer zu Staffel 7 - Dramatik, Krieg & Drachen

24.05.2017 um 22:00 Uhr Für Fans von Game of Thrones hat das Warten bald ein Ende. Die 7. Staffel naht. Dieser erste "echte" Trailer gibt einen Vorgeschmack auf das, was da kommt. Und es wird kriegerisch. Der Trailer zur 7. Staffel von Game of Thrones zeigt, wie sich die Parteien auf den Krieg vorbereiten. Und während Cersei, Daenerys, Graufreuds und alle anderen die Scherter wetzen, droht eigentlich eine ganz andere Bedrohung. Die 7. Staffel von Game of Thrones startet am 16. Juli im US-Fernsehen bei HBO. Hierzulande ist auch diese Staffel zunächst exklusiv bei Sky zu sehen.

