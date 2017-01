Game of Thrones: Angebliches Startdatum von Staffel 7 geleakt

Fans scharren schon ungeduldig mit den Füßen und können es kaum noch erwarten bis endlich die siebte Staffel der TV-Serie Game of Thrones beginnt. Bekannt war bereits, dass es dieses Mal etwas länger dauern wird und einem Leak von IMDB zufolge wissen wir nun wohl auch, wie lange.

Sollten die Angaben stimmen, dann flimmert die erste Folge von Season 7 am 25. Juni über die Bildschirme. Das Datum würde perfekt zu bisherigen Angaben und zum Zeitplan des TV-Senders HBO passen. Zum einen ist der Juni ein späterer Termin als bisher und zum anderen will HBO jeden Monat in diesem Jahr eine Staffel einer Serie starten. Fortitude, Billions und Big Little Lies starten im Januar, Februar und März, Guerilla ist für den April geplant und die Fortsetzung der Kult-Serie Twin Peaks für den Mai. Da bleibt eigentlich nur der Juni für Game of Thrones.

Ob dem wirklich so ist, werden wir in den kommenden Wochen erfahren, wenn HBO das offizielle Datum bekannt gibt. Schauspielerin Maisie Williams, welche die Rolle der Arya Stark in der Serie spielt, erklärte jedenfalls, dass sich die Fans schon mal auf ein furioses Finale in Staffel 7 einstellen sollen. Dann wird Staffel 8 sicher ebenfalls wieder hoch interessant.

Quelle: Gamesradar