Die TV-Serie Game of Thrones ist unter anderem bekannt dafür, dass keiner der Charaktere sicher ist. Selbst diejenigen, von denen man glaubte, sie wären die Helden, wurden getötet.

Dies nimmt ein neues Video auf die Schippe, das derzeit die Internet-Community amüsiert. In diesem Video treten die Stars aus der Serie auf und singen den Song "I will survive", als Hoffnungsschimmer, dass sie es wirklich bis zum Ende der Story durchhalten. Bei dem Video von Youtuber Sung By Movies handelt es sich um einen Zusammenschnitt aus verschiedenen Szenen der TV-Serie. Die einzelnen Worte, welche die Schauspieler sprechen ergeben in diesem Schnitt den Song "I will survive".

Das Video ist recht lustig gemacht und stimmt schon mal auf den baldigen Start der siebten Staffel von Game of Thrones ein. Dann werden wir sehen, welcher Charakter die nächsten Folgen wirklich überlebt.

Quelle: Youtube via Buffed