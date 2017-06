Game of Thrones: Das verrät uns der neue Trailer zu Staffel 7

Durch den neuesten Trailer zur siebten Staffel der TV-Serie Game of Thrones wird die Wartezeit auf die neuen Folgen fast unerträglich.

Die Website io9 hat sich den Trailer ganz genau angesehen und analysiert. Die Szenen geben einige Hinweise darauf, was uns in der neuen Staffel erwarten könnte.

Achtung Spoiler!

Im Trailer ist zu sehen, dass Eureon Greyjoy in King's Landing angelangt. Dort wird er sich mit Königin Cersei verbünden und bringt ihr ein ganz besonderes Geschenk mit: die gefangene Yara Greyjoy. Das lässt darauf schließen, dass es zuvor zu einer Schlacht zwischen ihr und Eureon kommt, welche Yara offenbar verliert.

Zudem wird Jon Snow wohl auf Daenerys Targaryen treffen, die bei der Insel Dragonstone an Land kommt und dort erst mal die Banner des Hauses Baratheon von den Wänden reißt. Es scheint so, als würde Jon ein Bündnis mit Daenerys eingehen wollen - entweder bevor oder nachdem er sich in den Norden aufmacht und dazu die Mauer überquert. Begleitet wird er dabei allem Anschein nach von Beric Dondarrion und einem Hinweis zufolge auch vom "Hund" Sandor Clegane. Jon wird es mit einer Armee von Wildlingen aufnehmen müssen.

Daenerys startet einen Angriff auf King's Landing, was zu einer gewaltigen Schlacht führt, in der es Jamie Lannister mit den Drachen aufnimmt. Durch einen Trick scheint es Daenerys zu gelingen, die Stadt zu stürmen. Derweil gerät der gelähmte Bran immer mehr in die Fänge des Nachtkönigs, der vielleicht sogar seine telepathischen Kräfte stören kann.

Das und noch einiges mehr hat die Website io9 aus dem Trailer heraus gelesen. Was davon stimmt, werden wir ab dem 17. Juli erfahren, wenn die siebte Staffel von Game of Thrones startet.

Quelle: io9