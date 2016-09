Bis Game of Thrones im TV sein wohlverdientes Ende findet, ist es nun nicht mehr allzu lange hin: Lediglich zwei abschließende Staffeln haben Fans noch zu erwarten, dann war es das vorerst mit Westeros und seinen vielen (Anti-) Helden. "Vorerst" deswegen, weil eine Spin-Off-Serie in der Zukunft bei dem riesigen Erfolg, den Game of Thrones dem Pay-TV-Sender HBO beschert hat, wohl so sicher sein dürfte, wie das Amen in der Kirche. Die Frage ist nur, wer dafür zuständig sein wird: Nach der Emmyverleihung am vergangenen Wochenende antwortete Showrunner David Benioff gegenüber Entertainment Weekly auf die Frage nach einem potentiellen Spin-Off, verkündete allerdings sogleich, dass Game of Thrones jedenfalls die Endstation für ihn und Kollege DB Weiss sei.

"Da fragen sie besser George [R.R. Martin]. Das ist eine großartige Welt, die George kreiert hat. Ich denke, das ist eine sehr ergiebige Welt, und ich bin mir sicher, dass es noch andere Serien geben wird, die in Westeros spielen. Aber für uns war's das", so Benioff. Martin fachte derweil die Hoffnungen der Fans auf weitere Westeros-Abenteuer weiter an: "Nun, ich habe tausende Seiten Hintergrundgeschichte - alles, was zu den Ereignissen in Game of Thrones geführt hat - es gibt also eine Menge Material, und ich schreibe stetig mehr", so der Autor, der im Vergleich zur Serie mit seinen Büchern allerdings inzwischen hinterher ist, und deswegen ebenfalls noch keine definitive Aussage über ein Spin-Off treffen wollte: "Im Moment haben wir noch eine Show abzuschließen und ich habe immer noch zwei Bücher fertig zu schreiben, das ist also alles Spekulation", so Martin abschließend.

Dass auch HBO selbst Interesse an weiteren Serien im Game-of-Thrones-Universum hat, hatte President of Programming Casey Bloys erst kürzlich bestätigt. Nach aktuellem Kenntnisstand sollen die Dreharbeiten der siebten Staffel Anfang September begonnen haben - die Ausstrahlung soll dann im Sommer 2017 erfolgen. Für zukünftige Ankündigungen und Informationen rund um Game of Thrones haltet ihr auch weiterhin unsere Themenseite im Blick.

Quelle: Entertainment Weeky via Gamesradar