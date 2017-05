Game of Thrones: Drache Drogon zeigt sich riesig auf neuen Bildern

Wer die TV-Serie Game of Thrones verfolgt, der weiß, was in Staffel 7 vermutlich geschehen wird.

Achtung! Potenzielle Spoiler!

Am Ende von Staffel 6 reiste Daenerys Targaryen mit ihrer Armee und ihren drei Drachen in den Westen zum Kontinent Westeros, um dort den Thron für sich zu beanspruchen. Vermutlich wird sie diesen nicht einfach wehrlos übergeben bekommen, sondern muss ihn sich mit Gewalt holen. Dies scheinen neue Bilder aus der siebten Staffel der Serie zu bestätigen. Auf einem dieser Bilder ist der gewaltige Drache Drogon zu sehen, auf dessen Rücken Daenerys in die Schlacht zieht. Die Bestie ist geradezu riesig und scheint leichtes Spiel mit den Fußsoldaten zu haben.

Ebenfalls auf den Bildern zu sehen ist Jon Schnee mitten in einem Schneetreiben. Auch Königin Cersei auf dem Eisernen Thron und Brienne von Tarth sowie Aria Stark kommen auf den Bildern vom Set vor, die jetzt schon Lust darauf machen, die neue Staffel endlich sehen zu können. Diese wird hierzulande am 17. Juli starten.

Quelle: Entertainment Weekly via Buffed