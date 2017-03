Game of Thrones: Staffel 7 – Starttermin & Teaser-Trailer

Die 7. Staffel von Game of Thrones startet am 16. Juli 2017. Das kündigte HBO am Donnerstagabend an. Passend dazu gibt's auch ein neues Teaser-Video, das ihr euch in dieser Meldung anschauen könnt. Viele Details zur Handlung verrät der Clip nicht, dafür stimmt er atmosphärisch auf die Fortsetzung von Game of Thrones ein. Hierzulande laufen die neuen Folgen der 7. Staffel wie gewohnt jeweils einen Tag nach US-Erstausstrahlung auf Sky - das bestätigte der Pay-TV-Sender bereits via Twitter.



Die Folgen der 6. Staffel der Kultserie waren allerdings auch bei diversen "Video on Demand"-Anbietern wie iTunes oder Amazon jeweils einen Tag nach US-Ausstrahlung zu haben - sollte das auch bei der kommenden Season der Fall sein, gäbe es Alternativen zu Sky. Game of Thrones Staffel 7 fällt kürzer aus als die bisherigen Seasons - bestätigt sind sieben Folgen.