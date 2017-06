Der neue Game of Thrones-Trailer zu Season 7 ist da und das zweite Video mit dem Titel #WinterisHere (zu Deutsch: Der Winter ist da) enttäuscht nicht! Jon Snow, Sansa Stark, Cersei Lannister, Daenarys Targaryen und viele andere bekannte Charaktere aus HBOs TV-Serie haben einen Auftritt in der über zwei Minuten langen Vorschau auf Staffel 7 von Game of Thrones. Der Trailer #2 stimmt damit perfekt auf den Staffelstart am 16. Juli 2017 ein, dann erscheint die vorletzte Episoden-Charge des Fantasy-Dramas.

Game of Thrones erreicht in Season 7 einen neuen Höhepunkt: Die Monster aus dem Norden, genannt White Walker, marschieren in den Süden und nebenbei kämpfen die Armeen der Menschen um Westeros und dessen Hauptstadt King's Landing. Dabei kommt Daenarys' drei Drachen eine Schlüsselrolle zu, sie sind auch im neuen Game of Thrones-Trailer mit dabei und spucken gleich mal Feuer.

Als Staffel 7-Starttermin hat HBO den 16. Juli 2017 ausgegeben. Das Ende von Game of Thrones könnte 2019 folgen, dann erscheint wohl Season 8 der Fantasy-Serie.