Game of Thrones war 2016 erneut die am häufigsten über das Torrent-Netzwerk illegal heruntergeladene Fernsehserie weltweit. Das berichtet die Webseite TorrentFreak, ohne dabei allerdings irgendwelche konkreten Zahlen zu nennen. Game of Thrones kann diesen zweifelhaften Erfolg nun schon zum fünften Mal in Folge für sich verbuchen. Die Behauptungen, wonach das Interesse an der Adaption von George R. R. Martins Fantasy-Romanreihe "Das Lied von Eis und Feuer" so langsam nachlassen würde, haben sich offensichtlich zumindest vorerst nicht bewahrheitet.

Platz 2 der Torrent-Serien-Charts für das vergangene Jahr belegte mit The Walking Dead ein weiterer Evergreen. Die dramatisch und vor allem überaus blutig inszenierte Flucht vor den Untoten durch die halben Vereinigten Staaten von Amerika scheint ebenfalls nichts an Beliebtheit eingebüßt zu haben. Das Treppchen komplettiert der erst im Herbst fulminant gestartete Newcomer Westworld. Die Plätze 4 bis 10 in eben dieser Reihenfolge: The Flash, Arrow, The Bing Bang Theory, Vikings, Lucifer (NEU), Suits, The Grand Tour (NEU).

Quelle: TF.com