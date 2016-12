Game of Thrones: Sehenswerter Fan-Trailer zu Staffel 7

Die Wartezeiten zwischen den Seasons von Serien sind immer eine Qual. Wie geht es weiter, was passiert als nächstes, wer geht als nächster über den Jordan - das sind nur einige der brennenden Fragen, die Zuschauer beschäftigen. Auch das Fantasy-Epos Game of Thrones befindet sich aktuell in der Staffelpause. Season 7 ist derzeit in Arbeit und wird nicht wie gewohnt im Frühjahr erscheinen, sondern mit etwas Verspätung. Um die unsägliche Wartezeit zu überbrücken, haben sich Fans an die Arbeit gemacht und einen beeindruckenden Trailer erstellt, der Lust auf die nächste Staffel rund um Cercei Lannister (Lena Headey), Jon Snow (Kit Harrington), Tyrion Lennister (Peter Dinklage) und weitere bekannte sowie beliebte Schauspieler macht.

Der "Reign" genannte, nicht offizielle Promo-Trailer zur siebten Staffel von Game of Thrones, bedient sich mitunter an Szenen aus den Filmen "300" oder "Pompeji", aber auch Ausschnitte aus offiziellen GoT-Teasern und alten Staffeln wurden hierfür benutzt. Das Ergebnis ist zwar nicht offiziell, aber trotzdem beeindruckend und Gänsehaut erzeugend. Doch schaut es euch am besten nachfolgend selbst an.

Achtung, Spoiler-Warnung: Das Video enthält natürlich potentielle Spoiler für alle, die nicht auf dem aktuellen Stand zum Ende der 6. Staffel sind.

Wenn ihr noch mehr Infos, News, Videos und Bilder zu Game of Thrones lesen und sehen wollt, so besucht dafür einfach unsere umfangreiche Themenseite. Eure Eindrücke und Meinungen zu dem Fan-Trailer zur GoT-Staffel 7 namens "Reign" könnt ihr gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen loswerden!