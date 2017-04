Game of Thrones: Drei neue Teaser zur Staffel 7

Am 16. Juli 2017 findet das lange Warten ein Ende, denn die mit Spannung erwartete siebte Staffel von Game of Thrones läuft beim Privatsender Home Box Office (HBO) an. Nach den ersten Teasern, die im März veröffentlicht worden, haben nun direkt drei weitere ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Darin werden zahlreiche Hauptfiguren und die neuen Kostüme der Charaktere gezeigt, die in der siebten Staffel Verwendung finden. Milde Spoiler sind natürlich enthalten und so sollten sich diejenigen, welche die sechste Staffel noch nicht gesehen haben oder ganz und gar nicht gespoiltert werden wollen, besagtes Material nicht anschauen und auch nicht weiterlesen.

In den Teasern könnt ihr Cersei Lennister sehen, die immer noch eine Krone trägt. Bruder Jaime Lennister ist auch wieder dabei und hat auch immer noch seine Hand-Prothese. Auf Theon Graufreuds Brust prangert immer noch der Kraken. Die Stark-Geschwister Jon Schnee, Bran und Sansa sind gewohnt in Winterklamotten gehüllt. Auch Arya hat sich in warme Klamotten geworfen, wie bereits am Ende der sechsten Staffel angekündigt. Daenerys Targaryen und Missandei sind wenig überraschend jetzt ebenfalls wärmer angezogen. Tormund Riesentod sieht immer noch aus wie ein Wildling und auch Varys, Jamie Lennister, Brienne von Tarth und Davos Seewert sehen aus wie immer.

Soweit nichts wirklich Neues. Doch dann ist da jemand, mit dem fast niemand gerechnet hat: Hodor. Der sanftmütige Riese steht dort und spricht seinen typischen Satz: "Hodor!". Was es damit auf sich hat, weiß man nicht. Vielleicht dürfen wir uns in Staffel 7 auf ein Wiedersehen mit dem Charakter freuen? Auch Sandor Clegane, auch bekannt als "Der Bluthund", trägt nach seinem kurzen Ausflug ins Zivilisten-Dasein in dem Clip wieder Rüstung.

Was denkt ihr? Kehrt Hodor in Staffel 7 von Game of Thrones wieder zurück oder handelt es sich womöglich um ein Flashback von Bran Stark? Was hat es mit dem Bluthund auf sich? Greift er erneut zum Schwert, um den Tod seines Bruders zu rächen? Nutzt gerne die Kommentarfunktion unterhalb dieser Zeilen und lasst die Community und uns an euren Gedanken teilhaben! Mehr zur TV-Serie Game of Thrones findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: Buffed