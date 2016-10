Galaxy Note 7: ​Smartphone in Burger King fängt Feuer - Mitarbeiter mit Löschversuch

Die anhaltenden Probleme mit den Samsung Galaxy Note 7-Geräten zwangen den Hersteller jetzt dazu, das Smartphone-Modell komplett von Markt zu nehmen. Währenddessen hat sich ein neuer Vorfall ereignet, diesmal in Südkorea. In einer Burger King-Filiale fängt plötzlich ein Smartphone der Modellreihe zu brennen an. Eine Mitarbeiterin fasst Mut, läuft zum Tisch und unternimmt erste Löschversuche, indem sie mit großen Handschuhen den Brand zu ersticken versucht. Das Gerät zischt merklich und fällt der Mitarbeiterin vor Schreck sogar auf den Boden, ein kurzer Schrei ertönt. Anschließend trägt sie das noch qualmende Gerät in aller Seelenruhe davon. Im Internet wird die Burger-King-Mitarbeiterin indes als kleine Heldin gefeiert. Immerhin "habe sie ihr Leben riskiert, denn das Telefon hätte jederzeit explodieren können". Ob es wirklich so dramatisch ist, könnt ihr euch selbst ansehen. Im Anschluss an diese Zeilen haben wir das Video der Löschaktion für euch bereitgestellt.

Hintergrund: Immer wieder häuften sich Berichte über in Brand geratene Galaxy Note 7-Geräte. Jetzt reagierte der Entwickler und nahm alle Smartphones der Modellreihe dauerhaft vom Markt. Nicht nur die Produktion wird eingestellt, auch das Austauschprogramm steht kurz vor dem Aus. Händler und Netzbetreiber sollen das Gerät nicht mehr in Umlauf bringen oder gar anbieten oder anpreisen, eine weitere Produktion ist ausgeschlossen. Das geht aus einer offiziellen Mitteilung der Deutschen Presseagentur vom 11. Oktober 2016 hervor. Allem Anschein nach ist der Entwickler nicht im Stande, die anhaltenden Probleme und Brandvorfälle mit dem Gerät zu beheben. Jetzt folgt der letztmögliche Schritt.