Galaxy Note 7: Anhaltende Brandgefahr - Samsung nimmt Geräte vom Markt

Immer wieder häuften sich die Berichte über Brandvorfälle des Galaxy Note 7. Jetzt reagiert der Entwickler und nimmt das Smartphone dauerhaft vom Markt. Nicht nur die Produktion wird eingestellt, auch das Austauschprogramm steht kurz vor dem Aus. Händler und Netzbetreiber dürfen das Gerät nicht mehr in Umlauf bringen, eine weitere Produktion ist ausgeschlossen. Das geht aus einer offiziellen Mitteilung der Deutschen Presseagentur hervor. Allem Anschein nach ist der Entwickler nicht im Stande, die anhaltenden Probleme und Brandvorfälle mit dem Gerät zu beheben. Jetzt folgt der letztmögliche Schritt.

Da auch das weltweite Austauschprogramm beendet wird, ist es Kunden nicht mehr möglich, ihre defekten Geräte gegen funktionstüchtige Exemplare einzutauschen. Weitere Geräte sind als nicht mehr erhältlich. Der südkoreanische Hersteller fordert die Nutzer jetzt dazu auf, ihre Geräte auszuschalten und andere Optionen zum Umtausch zu wählen. Weiterhin verlangt Samsung von Netzbetreibern und Händlern, die betroffenen Geräte nicht weiter in Umlauf zu bringen und sämtliche Aktionen zu stoppen.

Was die Einstellung der Modellreihe für Samsung bedeutet, ist noch nicht ersichtlich. Sicher ist jedoch ein enormer finanzieller Schaden und einhergehender Imageverlust. Das Rückrufprogramm sollte den Schaden zwar begrenzen, konnte die Probleme allerdings nicht beseitigen. Wer ein Samsung Galaxy Note 7 sein Eigen nennt, solle es umgehend ausschalten und sich an den Support für eine Umtauschoption wenden. Seid ihr betroffen? Schreibt uns einen Kommentar in die Comments am Ende dieser Zeilen. Weitere Infos zum Galaxy Note erhaltet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.