Stardock Entertainment hat heute den Release-Termin zur nächsten, bislang angeblich umfangreichsten Erweiterung für Galactic Civilizations 3 bekannt gegeben. "Crusade", so der Untertitel, erscheint demnach am 4. Mai 2017. Auch wenn nicht offiziell so kommuniziert, wurde dieses Datum wohl sehr wahrscheinlich nicht ganz zufällig gewählt: Besagter 4. Mai ist in der Nerd-Gemeinde nämlich als Star Wars Day bekannt ("May, the Fourth", wegen "May the Force be with You").

Galactic Civilizations 3: Crusade bietet eine neue Singleplayer-Kampagne. Daneben werden aber auch noch zahlreiche weitere neue Features geboten, wie zum Beispiel Spionage und Interaktive Invasionen. Ebenfalls an Bord ist der Civilization Builder genannte Editor. Der Preis für all das liegt bei 19,99 Dollar. Bei Steam ist Galactic Civilizations 3: Crusade bereits zu finden, kann dort aber bislang noch nicht vorbestellt werden. Viele weitere Infos und News zum 4X-Weltraum-Strategiespiel findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Galactic Civilizations 3.