GTR 3: Rennspiel erscheint im kommenden Jahr für PC und Konsolen

Rennspielfans aufgepasst: Das schon vor Jahren angekündigte aber nie veröffentlichte Rennspiel GTR 3 wird nun doch erscheinen. Wie Christopher Speed von Sector3 bekannt gab, kümmert sich sein Bruder Allan gemeinsam mit dem neu gegründeten Entwicklerstudio Simbin UK um die Umsetzung.

Es soll sich um eine waschechte Simulation handeln, die sowohl für PC als auch für Konsolen erscheinen wird. Allerdings will man gerade für die Konsolenversionen viel Wert darauf legen, dass auch Gelegenheitsspieler Spaß mit dem Rennspiel haben können. Als Basis dient RaceRoom, ein Rennspiel, das aufgrund seiner Grundlagen unter Fans zu den besten Vertretern des Genres auf dem PC gehört. Von diesen Grundlagen aufbauend will man aber neue Systeme entwickeln, um GTR 3 nicht einfach zu einem Race-Room-Klon zu machen.

Das Spiel soll außer für die Multiplayer-Rennen keine Internetverbindung voraussetzen. Als Grafikmotor kommt die Unreal Engine 4 zum Einsatz. Wie erste Screenshots zeigen, spielen offenbar Wetter und Tageszeit eine wichtige Rolle in den Rennen. Schon in sechs Monaten will Simbin UK eine spielbare Version fertig haben und präsentieren. Der Release von GTR 3 ist allerdings erst für das Jahr 2018 geplant - und zwar für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Quelle: Eurogamer