00:41

GTA 5: Online - Video zum neuen "Tiny Racers"-Mode

GTA 5: Online - Video zum neuen "Tiny Racers"-Mode

23.04.2017 um 13:15 Uhr In diesem Video wird der neue "Tiny Racers"-Modus für GTA 5: Online vorgestellt. Das Ganze erinnert stark an den Klassiker Micro Machines. Aus der Top-Down-Perspektive könnt ihr euch mit anderen Spielern heiße Stuntrennen liefern. Der "Tiny Racers"-Modus erscheint am 25. April in Form eines Update für GTA 5: Online.

Mehr zu GTA 5 - Grand Theft Auto 5 findet ihr auf unserer Themenseite.