GTA Online für Spätstarter: Schnelle Tipps für den Einstieg

Statt eines Story-DLC wie The Ballad of Gay Tony oder The Lost and Damned konzentriert sich Rockstar Games auf stetige Updates für GTA Online. Täglich tummeln sich jede Menge Spieler auf den Servern. Solltet ihr immer noch auf mögliche Story-Inhalte warten, so vertreibt euch doch die Zeit in Grand Theft Auto Online. Wir bieten einen Einstiegs-Guide mit Tipps für Spätstarter. Dabei verraten wir euch, wie ersten Schritte aussehen sollten, bevor ihr euch in die Heists stürzt und die große Kohle macht. Bevor ihr euch in die Raubüberfälle stürzt, solltet ihr Level 30 erreichen und euch mit guten Knarren eindecken sowie eine verlässliche Crew finden. Ihr wollt ins Online-Abenteuer von Grand Theft Auto 5 einsteigen? Dann beherzigt die folgenden Tipps.

GTA Online - Die ersten Schritte

Nutzt auf eurem Handy die schnellen Jobs, denen ihr zufällig beitreten dürft. Sollte das zunächst nicht euer Ding sein, so ruft Lamar oder Gerald an und besorgt euch auf diesem Wege eine Mission. Wiederholt das Ganze einfach, bis ihr ein bisschen Kohle und ein paar RP eingeheimst habt. Besorgt euch für etwas mehr als 14.000 Dollar einen Spezialkarabiner und schnappt euch ein Outfit, das ihr mögt, vielleicht auch eine kugelsichere Weste sowie Snacks aus Snackstores. Erledigt die Kontakt-Missionen, bis ihr genügend Geld habt, um euch ein preiswertes Apartment mit Doppelgarage leisten könnt. Vergesst obendrein nicht, eure erspielte Kohle auf die Bank zu bringen, bevor euch andere Spieler überfallen.

GTA Online - Erste Missionen für Geld und RP Quelle: Rockstar Dafür begebt ihr euch zu einem Geldautomaten oder nutzt die Webseite der Maze Bank auf eurem Smartphone. Habt ihr ein Apartment samt Garage, so schnappt euch ein schnelles Auto und fahrt schleunigst zu einem Tuning-Laden. Beansprucht das Auto für euch und besorgt euch eine Versicherung und einen Tracker. Achtet aber darauf, dass ein paar extravagante Karren nicht auf diese Art "besorgt" werden dürfen. Holt euch am besten noch ein Motorrad auf diesem Wege. Zweiräder sind für längere Distanzen einfach die schnellere Alternative. Sobald ihr eine Wumme, eine Karre sowie eine Bude habt, startet ihr euer Gangster-Leben. An dieser Stelle solltet ihr auch darüber nachdenken, einer aktiven Crew beizutreten. Mit diesen Tipps zu GTA Online für RP und Geld erläutern wir euch erste Missionen zum Spielstart.

GTA Online - Heists spielen? Wie geht das?

Um die Heists in GTA Online zu starten, benötigt ihr zunächst ein High-end-Apartment. Das bekommt ihr beispielsweise im Tinkle-Building in Downtown Los Santos. Dort gibt es ein High-End-Apartment bereits ab 247.000 Dollar. Außerdem sollte euer Charakter mindestens Level 30 besitzen. Für die Heists benötigt ihr eine Crew oder ein Team. Womöglich werdet ihr im Subreddit zu den Heist-Teams fündig. Bei den Heists zählt im Grunde nur eines: Am Leben bleiben. Begebt euch zu einem Klamottenladen und schaut dort unter Heavy Combat. Da gibt es unter anderem kugelsichere Helme und mehr. Holt euch am besten komplette Klamotten mit hohem Schutz für die Heists. Durch Helme beispielsweise reduziert ihr den Schaden durch Headshots erheblich. Habt ihr den Fleeca Job erledigt, erhaltet ihr den gepanzerten Kuruma - einen japanischen Sportwagen. Dieser ist kugelsicher und lässt euch die Contact Missions ganz easy absolvieren.

GTA Online - Helikopter und Flug-Skills

GTA Online - Flug-Skills maximieren Quelle: Rockstar Games Sobald ihr etwas Kohle angespart habt, holt euch einen Buzzard-Helikopter. Ruft dafür einfach Pegasus auf dem Handy und lasst den Heli in der Welt spawnen. Nun trainiert ihr eure Flug-Skills, indem ihr euch Fahndungssterne holt und dann auf das Meer hinaus fliegt. Ihr werdet dann von Polizeihubschraubern verfolgt, die ihr nach und nach ausschaltet. Dadurch levelt ihr auch die Flugskills eures Charakters. Damit werden auch die Contact Missions samt Helikopter-Nutzung wesentlich einfacher.

GTA Online - Schnell Fahrskills erhöhen

Im Grunde maximiert ihr eure Racing-Skills in etwa 30 Minuten. In unserem GTA Online-Tipp zu den Fahr-Skills haben wir euch eine Methode erläutert, wie ihr in kurzer Zeit zum Top-Fahrer avanciert. Dabei nutzt ihr das Rockstar Games Rennen Criminal Records und hostet es mit mindestens 50 Runden. Nutzt ein schnelles Fahrzeug, nach etwa 100 Runden sollten eure Fahrer-Skills maximiert sein.

Habt ihr Bock auf GTA Online oder wartet ihr lieber - vielleicht vergeblich - auf den Story-DLC zu Grand Theft Auto 5? Spielt ihr bereits im Online-Modus und könnt eure Finger nicht mehr davon lassen? Reizt euch der Online-Modus in Rockstars Open-World-Epos vielleicht überhaupt gar nicht? Hinterlasst uns doch einen Kommentar unterhalb dieser Zeilen im Kommentarbereich.