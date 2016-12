GTA 5: Import/Export: ​Geld mit Fahrzeughandel verdienen - so geht's

Rockstar Games hat den Import/Export-DLC für GTA 5 Online zum Download freigegeben. Das kostenlose Update spielt jede Menge neuer Inhalte auf - und ermöglicht euch den Einstieg in das lukrative Geschäft mit dem Handel gestohlener Fahrzeuge. Bevor ihr jedoch mit dem Handel der Karren richtig Asche absahnt, müsst ihr als CEO zunächst ein Büro besitzen. Denn erst dann ist es möglich, das benötigte Fahrzeug-Lagerhaus zu kaufen, das den Zugang zu den einzelnen Fahrzeughandel-Missionen gewährt. Beim Handel mit Fahrzeugen lautet das Ziel: Luxuskarossen in Los Santos und Blaine County klauen und unbeschadet zurück zum Fahrzeug-Lagerhaus bringen. Das ist einfacher gesagt als getan, denn nicht nur die Polizei hängt euch stets in den Fersen. Die erfolgreich abgelieferten Autos verkauft ihr an den Höchstbietenden weiter - und euer Konto schnellt in die Höhe.

Schnell Geld verdienen: Autos stehlen und verkaufen

Praktisch: In den Fahrzeug-Lagerhäusern bringt ihr bis zu 40 gestohlene Autos unter. Renoviert ihr außerdem die Tiefgarage des Lagerhauses, bietet sie fortan Platz für acht Spezialfahrzeuge. Um Zugang zum Fahrzeughandel zu erhalten, setzt ihr euch zunächst an den Computer eures Büros und startet die SecuroServ-App. Habt ihr ein Fahrzeug-Lagerhaus gekauft, könnt ihr die Diebstahl-Missionen in GTA 5 Online starten. Hier müssen CEOs und ihre Mitarbeiter eine Mission im freien Modus abschließen, um ein Fahrzeug zu stehlen und zurück zum Lagerhaus zu führen. Dabei reichen die Missionen vom simplen Diebstahl über das Entschlüsseln des Fahrzeug-Standortes bis hin zum Einbruch in stark bewachte Gelände. Es warten außerdem Missionen auf euch, in denen ihr die Bordkamera eines Polizeihelikopters nutzt, um damit das gesuchte Auto ausfindig zu machen.

Sobald das entsprechende Fahrzeug zum Lagerhaus überführt wurde, starten CEOs eine Export-Mission. Auch die lässt sich über den Computer des Fahrzeug-Lagerhauses beginnen. Mit privaten Käufern, Ausstellungsräumen und Fachhändlern stehen drei verschiedene Käufer zur Auswahl. Allerdings solltet ihr beachten: Wollt ihr das Auto an Ausstellungsräume oder Fachhändler verschachern, müsst ihr die Fahrzeuge zunächst aufmotzen - jeder Käufer erfordert bestimmte Modifikationen. Das kostet zunächst zwar reichlich Geld. Doch beim Verkauf streicht ihr einen weitaus höheren Profit ein.

Rivalisierende banden mischen sich ein

Beachtet, dass euch bei den Diebstahl-Missionen nicht nur die Polizei genau beobachtet. Auch rivalisierende CEOs und deren Mitarbeiter behalten euch stets im Blick. Geht also taktisch geschickt vor, damit eure Beute nicht in die Hände anderer gelangt. Andersherum habt natürlich auch ihr die Möglichkeit, euch die heiße Ware anderer Gruppen unter den Nagel zu reißen. Ihr könnt natürlich auch die Petze spielen und die gestohlenen Karren einer gegnerischen Truppe zur Polizei bringen. Achtet auch auf die Motorradclubs, die sich ebenfalls in die Angelegenheiten einmischen können.

Schließt ihr eine Diebstahl-Mission in GTA 5 Online ab, schaltet ihr Spezialfahrzeug-Aufträge frei. Insgesamt acht neue Spezialfahrzeuge lassen sich im Import/Export-DLC von GTA 5 erwerben. Besucht dafür einfach die Warstock-Webseite im Spiel. Bevor ihr die besonderen Karren kaufen könnt, müsst ihr allerdings erst die Tiefgarage eures Fahrzeug-Lagerhauses renovieren. Schließt ihr die einzelnen Spezialfahrzeug-Aufträge ab, erhaltet ihr einen beachtlichen Rabatt auf die Autos.