Im Actionspiel GTA 5 sind Züge so gut wie unaufhaltsam. Sich einem Zug in den Weg zu stellen, hat fatale Auswirkungen. Doch genau das spornt die Fans an, herauszufinden, was denn einen Zug aufhalten kann.

Auf Youtube tauchte nun ein Video auf, in welchem ein Spieler versucht, eine heranrauschende Eisenbahn mit Panzern zu stoppen. Aber nicht mit zwei oder drei, sondern mit mehr als 100! Diese werden schön auf den Schienen aufgereiht. Angefangen vom Tunnel bis über eine Brücke. Als dann der Zug angefahren kommt, ist zu sehen, warum diese Transportmittel als die widerstandsfähigsten im Spiel gelten. Die besagte Szene beginnt im unten verlinkten Video bei Minuten 08:45.

Habt ihr auch schonmal solche Experimente in GTA 5 probiert? Wenn ja, wie sind sie ausgegangen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Quelle: Youtube