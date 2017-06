Wolltet ihr in GTA Online schon immer eure eigenen Waffen herstellen und im ganz großen Stil mit diesen handeln? Das kommende Update Gunrunning erlaubt euch das.

Das Update erscheint am 13. Juni. Dann stellt ihr eure eigenen Waffen her und handelt mit diesem, um in Los Santos und Blaine County als großer Waffenhändler bekannt zu werden. Es ist möglich, euch in einem unterirdischen Bunker zu verschanzen und mit Hilfe einer mobilen Kommandozentrale unter euren Feinden aufzuräumen, Chaos mit einer Flotte neuer Waffenfahrzeuge zu stiften der mächtigste Waffenhändler in SA zu werden.

Wie das abläuft, könnt ihr euch jetzt anhand eines neues Gameplay-Trailers ansehen, der euch das Update Gunrunning von GTA Online etwas näher vorstellt.

Quelle: Pressemeldung