Nachdem vergangene Woche der Bikers-DLC für GTA Online, den Online-Modus des Actionspiels GTA 5, erschienen ist, schiebt Rockstar Games jetzt ein Update hinterher.

Mit diesem werden die beiden neuen Motorräder Daemon Custom und die Raptor auf die Straßen von Los Santos losgelassen. Die Daemon eignet sich bestens dafür, jedem Passanten zu zeigen, dass ihr den Unterwelt-Chics angehört. Die Raptor dagegen ist ein Trike mit Turbomotor, der Ehrfurcht, Verwirrung und Erregung bei allen erzeugt, welche die Maschine sehen.

Braucht ihr mehr Platz, weil eure Garagenplätze voll sind und euer Clubhaus bis bis zum bersten mit Motorrädern gefüllt ist? Vielleicht wollt ihr auch einfach nur ein neues Anwesen besitzen. Dann tut euch keinen Zwang an, denn ab sofort ist es möglich, dass ihr euch eine sechste Immobilie zulegt.

Ab heute und bis zum 24. Oktober finden einige Events in GTA Online statt. Loggt ihr euch in diesem Zeitraum ins Spiel ein, dann dürft ihr euch über einen schwarzen Western-Hoodie freuen. Außerdem erhaltet ihr doppelte GTA$ & RP im neuen Gegner-Modus "Slipstream" sowie eine spezielle Spieleliste mit doppelten GTA$ & RP. Außerdem könnt ihr euch über eine Auswahl an Stuntrennen freuen. Lester und Merryweather haben im Aktionszeitraum die Preise für ihren gesamten Dienstleistungskatalog um die Hälfte reduziert und bei Los Santos Customs erhaltet ihr 25 % Rabatt auf Umlackierungen, Reifenqualm, Felgen und Turbos. Ammu-Nation bietet euch 25 % Rabatt auf Gewehrmunition, Farbtöne, Körperpanzerung, Wurfgeschosse sowie Trommel- und Kastenmagazine.

Von heute an und bis zum 17. Oktober müsst ihr im "Waldlauf" (nur für Motorräder) bei Höchstgeschwindigkeit eure Fahrkünste unter Beweis stellen und vom 18. bis 24. Oktober erwartet euch der "Doppellooping", den ihr mit eurem Supersportwagen meistern müsst. Alle Teilnehmer in Premiumrennen erhalten dreifache RP und bekommen die Chance auf GTA$-Preise, wenn sie als Erster, Zweiter oder Dritter ins Ziel rauschen.

Bis zum 17. Oktober erwarten euch außerdem diese Boni:

Bullenhai - 15 % Bonus (75.000 GTA$)

Der Weiße Hai - 30 % Bonus (375.000 GTA$)

Walhai - 35 % Bonus (1.225.000 GTA$)

Megalodon - 50 % Bonus (4.000.000 GTA$)

Dabei gilt, dass alle GTA$-Boni, die ihr in diesem Zeitraum verdient, automatisch als Gesamtsumme bis Freitag, den 21. Oktober, auf euer Ingame-Konto bei der Maze Bank überwiesen werden.