Rockstar Games hat ein neues Update für das Actionspiel GTA 5 veröffentlicht. Dieses führt einerseits das futuristische Motorrad Nagasaki Shotaro und den Deadline-Spielmodus ein.

Die Nagasaki Shotaro scheint der Science-Fiction-Filmreihe TRON entsprungen zu sein. Genug Energie vorausgesetzt, ziehen die Bikes eine Lichtspur hinter sich her. Zu kaufen gibt es die Motorräder bei Legendary Motorsport, inklusive des neuen Deadline-Outfits. Vorausgesetzt ihr holt euch das Update!

Das Bike nutzt ihr dann direkt im neuen Deadline-Modus. In diesem fahren bis zu vier Spieler jeweils mit andersfarbigen Shotaro-Motorrädern in einer speziellen Arena. Wie in TRON müsst ihr dabei so geschickt fahren, dass ihr eure Gegner in die Lichtspur eures Bikes lenkt, ohne dabei in die Spuren der gegnerischen Motorräder zu geraten. Denn wer die Lichtspur berührt, explodiert! Überall in der Arena findet ihr Power-Ups, die euch strategische Vorteile bringen. Wer sich schon jetzt in den neuen Modus stürzt, der bekommt doppelte GTA$ und RP bis zum 21. November.

Generell gibt es derzeit wieder einige interessante Boni im Spiel. Dazu gehört ein kostenloses Nagasaki-Logo-Shirt, welches ihr zum Kauf einer Nagasaki Shotaro dazu erhaltet. Außerdem freut ihr euch über 25 % auf Produktionsvorräte und Nachschub sowie zusätzlich 50 % GTA$ und doppelte RP aus Verkäufen des Unternehmens. Bis zum 21. November erhaltet ihr ebenfalls vergünstigte Waffen und taktische Fahrzeuge. Biker-Unternehmen erhalten einen Bonus von 25 %, genau wie die Fahrzeuge Karin Technical (Abschluss des Raubüberfalls nicht erforderlich) und Savage (Abschluss des Raubüberfalls nicht erforderlich). 50 % gibt es bei der MTL Brickade.

In Sachen Waffen erhaltet ihr folgende Boni:

Pistolen- und Gewehrmunition - 25 %

Wurfgeschosse und Sprengstoff - 25 %

Körperpanzerung - 25 %

Trommel- & Kastenmagazine - 25 %

Bis zum 21. November findet in GTA 5 außerdem das Premiumrennen "Über Sieben Brücken" statt. Auf dem La Puerta Freeway und in den Los Santos Docklands müsst ihr dabei eure Stuntfähigkeiten unter Beweis stellen. Zu gewinnen gibt es dreifache RP für alle Teilnehmer sowie jede Menge GTA$-Preise für die drei Besten im Ziel.